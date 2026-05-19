HR-эксперт перечислил признаки «тихого» увольнения

Снижение количества задач может быть признаком скорого «тихого увольнения», рассказал «Газете.Ru» HR-эксперт Александр Черников. Он отметил, что при конструктивном увольнении сотрудника вынуждают уйти самостоятельно, создавая некомфортные рабочие условия.

Эксперт также объяснил, что другими признаками могут быть игнорирование сообщений со стороны начальства или перевод в другую, часто более проблемную команду. Он посоветовал в случае подозрений на конструктивное увольнение выйти на прямой разговор с начальством.

Черников подчеркнул, что ТК РФ встает на сторону работника, поэтому при наличии желания сотрудник может сохранить рабочее место. По его словам, важно помнить, что увольнение по собственному желанию — именно то, чего ждет работодатель в такой ситуации.

Ранее юрист Юлия Бондаренко рассказала, что сотруднику при сокращении штата положены выплаты на время поиска работы, включая выходное пособие и средний заработок за два месяца. По ее словам, также работодатель обязан выдать компенсацию за неиспользованный отпуск и зарплату за фактически отработанные дни.