Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:22

HR-эксперт перечислил признаки «тихого» увольнения

HR-эксперт Черников: снижение числа задач может быть признаком тихого увольнения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Снижение количества задач может быть признаком скорого «тихого увольнения», рассказал «Газете.Ru» HR-эксперт Александр Черников. Он отметил, что при конструктивном увольнении сотрудника вынуждают уйти самостоятельно, создавая некомфортные рабочие условия.

Эксперт также объяснил, что другими признаками могут быть игнорирование сообщений со стороны начальства или перевод в другую, часто более проблемную команду. Он посоветовал в случае подозрений на конструктивное увольнение выйти на прямой разговор с начальством.

Черников подчеркнул, что ТК РФ встает на сторону работника, поэтому при наличии желания сотрудник может сохранить рабочее место. По его словам, важно помнить, что увольнение по собственному желанию — именно то, чего ждет работодатель в такой ситуации.

Ранее юрист Юлия Бондаренко рассказала, что сотруднику при сокращении штата положены выплаты на время поиска работы, включая выходное пособие и средний заработок за два месяца. По ее словам, также работодатель обязан выдать компенсацию за неиспользованный отпуск и зарплату за фактически отработанные дни.

Общество
увольнения
работодатели
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замдиректора университета
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
В Тюмени умер заслуженный врач России
Дроны в Ярославле, удары по ЗАЭС, диверсанты: как ВСУ атакуют Россию 19 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.