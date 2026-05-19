Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:18

Терапевт назвала главные признаки загустения крови

Терапевт Чернышова: частые головные боли могут указывать на загустение крови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Частые головные боли или головокружение, потемнения в глазах, слабость, бледность и сухость кожи могут указывать на загустение крови, рассказала в беседе с aif.ru терапевт Надежда Чернышова. Чтобы точно выявить это опасное для жизни состояние, она посоветовала сдать соответствующий анализ.

Синдром повышенной вязкости крови означает, что нарушено соотношение жидкой части крови и элементов в ней: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов. Могут быть слабость, отсутствие работоспособности, частые головные боли, может темнеть в глазах, появляться головокружение. Иногда в таких случаях люди ощущают покалывание в кистях рук и стопах, мурашки на коже. Кожа выглядит бледной и сухой, — предупредила Чернышова.

При этом, по ее словам, ощутимых признаков может и вовсе не быть. Человек в таком опасном состоянии может чувствовать себя в полном порядке. Лишь анализ крови поможет обнаружить его. Врач добавила, что, если вовремя не выявить проблему и не начать лечение, то впоследствии не исключены тромбозы, инфаркты и инсульты.

Ранее терапевт Иван Еременко порекомендовал после 40–45 лет регулярно сдавать анализы на ферменты печени и уровень глюкозы в крови. По его словам, женщинам в этом возрасте следует обследовать щитовидную железу.

Здоровье
терапевты
врачи
анализы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ ответили, допустимо ли отменить венчание в церкви
Израильская компания провела аудит безопасности мессенджера «Макс»
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замглавы института КФУ
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.