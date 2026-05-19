Терапевт назвала главные признаки загустения крови

Частые головные боли или головокружение, потемнения в глазах, слабость, бледность и сухость кожи могут указывать на загустение крови, рассказала в беседе с aif.ru терапевт Надежда Чернышова. Чтобы точно выявить это опасное для жизни состояние, она посоветовала сдать соответствующий анализ.

Синдром повышенной вязкости крови означает, что нарушено соотношение жидкой части крови и элементов в ней: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов. Могут быть слабость, отсутствие работоспособности, частые головные боли, может темнеть в глазах, появляться головокружение. Иногда в таких случаях люди ощущают покалывание в кистях рук и стопах, мурашки на коже. Кожа выглядит бледной и сухой, — предупредила Чернышова.

При этом, по ее словам, ощутимых признаков может и вовсе не быть. Человек в таком опасном состоянии может чувствовать себя в полном порядке. Лишь анализ крови поможет обнаружить его. Врач добавила, что, если вовремя не выявить проблему и не начать лечение, то впоследствии не исключены тромбозы, инфаркты и инсульты.

Ранее терапевт Иван Еременко порекомендовал после 40–45 лет регулярно сдавать анализы на ферменты печени и уровень глюкозы в крови. По его словам, женщинам в этом возрасте следует обследовать щитовидную железу.