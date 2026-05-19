В Госдуме предсказали судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду Чепа: РФ ничего не оставит от Литвы спустя 15 минут после атаки на Калининград

Удар по Калининградской области приведет к столкновению с Россией, которое завершится за 15 минут, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Именно так он оценил слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который сказал, что НАТО следует продемонстрировать России способность прорваться в Калининградскую область.

Он (Будрис, — NEWS.ru) — идиот. Кого-то призывает, провоцирует. Давайте нападем! Ну пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется, — заявил парламентарий.

По мнению депутата, политики, выступающие с подобными инициативами и подталкивающие к военному конфликту, не понимают возможных последствий. Чепа также отметил, что такие заявления со стороны стран Балтии связаны с их собственной слабостью.

Ранее депутат Андрей Колесник заявлял, что высказывания о возможном захвате Калининграда свидетельствуют об истеричном настрое европейских политиков. Он отметил, что регион обладает таким уровнем вооружения, который позволяет ему противостоять не только Литве, но и всему Североатлантическому альянсу.