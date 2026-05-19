Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:25

В Госдуме предсказали судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду

Чепа: РФ ничего не оставит от Литвы спустя 15 минут после атаки на Калининград

Калининград Калининград Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар по Калининградской области приведет к столкновению с Россией, которое завершится за 15 минут, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Именно так он оценил слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который сказал, что НАТО следует продемонстрировать России способность прорваться в Калининградскую область.

Он (Будрис, — NEWS.ru) — идиот. Кого-то призывает, провоцирует. Давайте нападем! Ну пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется, — заявил парламентарий.

По мнению депутата, политики, выступающие с подобными инициативами и подталкивающие к военному конфликту, не понимают возможных последствий. Чепа также отметил, что такие заявления со стороны стран Балтии связаны с их собственной слабостью.

Ранее депутат Андрей Колесник заявлял, что высказывания о возможном захвате Калининграда свидетельствуют об истеричном настрое европейских политиков. Он отметил, что регион обладает таким уровнем вооружения, который позволяет ему противостоять не только Литве, но и всему Североатлантическому альянсу.

Власть
Калининградская область
Литва
Алексей Чепа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израильская компания провела аудит безопасности мессенджера «Макс»
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замглавы института КФУ
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
В Тюмени умер заслуженный врач России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.