Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России Вирусолог Малинникова: вирус Эболы в Россию не получит распространения

Лихорадка Эбола в России не получит распространения благодаря эффективным мерам безопасности, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. По ее словам, в стране есть федеральный проект «Санитарный щит», который направлен на защиту от завоза различных вирусов и инфекций.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вспышка лихорадки Эбола опаснее, чем хантавирус. Он объяснил, что Эбола имеет большие шансы на распространение.

До этого глава отдела эпидемиологии и аналитики ВОЗ Оливье ле Полен сообщил, что были зафиксированы девять случаев заражения хантавирусом Андес в связи со вспышкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius. При этом семь из них лабораторно подтверждены.