19 мая 2026 в 13:38

Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России

Лихорадка Эбола в России не получит распространения благодаря эффективным мерам безопасности, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. По ее словам, в стране есть федеральный проект «Санитарный щит», который направлен на защиту от завоза различных вирусов и инфекций.

У нас существует федеральный проект «Санитарный щит», который направлен на защиту от завозов в Россию различных вирусов и инфекций. Поэтому у нас идет строгий контроль, любой завоз будет сведен к нулю, так что заболевание не получит распространения, — сказала Малинникова.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вспышка лихорадки Эбола опаснее, чем хантавирус. Он объяснил, что Эбола имеет большие шансы на распространение.

До этого глава отдела эпидемиологии и аналитики ВОЗ Оливье ле Полен сообщил, что были зафиксированы девять случаев заражения хантавирусом Андес в связи со вспышкой инфекции на борту круизного судна MV Hondius. При этом семь из них лабораторно подтверждены.

