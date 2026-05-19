Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области

В Великом Новгороде и Старой Руссе с 29 октября по 2 ноября состоится XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Мероприятие приурочили к 205-летию со дня рождения писателя. В качестве организатора выступило правительство Новгородской области. Фестиваль проведут при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. Заявки на участие будут принимать до 1 сентября.

В этом году Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского проходит в юбилейный, тридцатый раз. За прошедшие годы он стал одним из главных культурных событий региона и интерес к нему постоянно растет. К нам приезжают театры со всей России, а также коллективы из других стран. В прошлом году за пять дней события фестиваля посетили больше шести тысяч зрителей. В этот раз программа будет еще интереснее, насыщеннее и ярче, — подчеркнул губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Фото: Анна Темерина

Президентом мероприятия стал народный артист России, актер и режиссер Михаил Пореченков, генпродюсером — Максим Королев, а программным директором — театровед Светлана Бердичевская. Фестиваль нацелен на объединение художников и зрителей, а также создание пространства для творческого диалога, вдохновения и обмена идеями.

Помимо основной программы, снова проведут конкурс «Перспектива» — площадку для показов спектаклей, которые еще находятся в работе. Участвовать могут режиссеры, продюсеры и авторы незавершенных постановок, премьера которых запланирована на 2027 год на территории России, а литературной основой служат произведения русской классики.

Спектакль «Три», победитель конкурсной программы «Перспектива» Фото: Алексей Молчановский

Ранее в Великом Новгороде завершился XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Торжественную церемонию открыла красная ковровая дорожка. Спектакли и культурные программы в рамках фестиваля посетили более 6 тыс. человек. Организаторы приняли около 400 гостей и участников из 10 городов России и четырех зарубежных стран, провели 22 спектакля и объединили 18 театральных трупп.