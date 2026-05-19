Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 14:03

Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области

Фото: Анна Темерина
Подписывайтесь на нас в MAX

18+

В Великом Новгороде и Старой Руссе с 29 октября по 2 ноября состоится XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Мероприятие приурочили к 205-летию со дня рождения писателя. В качестве организатора выступило правительство Новгородской области. Фестиваль проведут при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта. Заявки на участие будут принимать до 1 сентября.

В этом году Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского проходит в юбилейный, тридцатый раз. За прошедшие годы он стал одним из главных культурных событий региона и интерес к нему постоянно растет. К нам приезжают театры со всей России, а также коллективы из других стран. В прошлом году за пять дней события фестиваля посетили больше шести тысяч зрителей. В этот раз программа будет еще интереснее, насыщеннее и ярче, — подчеркнул губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Фото: Анна Темерина

Президентом мероприятия стал народный артист России, актер и режиссер Михаил Пореченков, генпродюсером — Максим Королев, а программным директором — театровед Светлана Бердичевская. Фестиваль нацелен на объединение художников и зрителей, а также создание пространства для творческого диалога, вдохновения и обмена идеями.

Помимо основной программы, снова проведут конкурс «Перспектива» — площадку для показов спектаклей, которые еще находятся в работе. Участвовать могут режиссеры, продюсеры и авторы незавершенных постановок, премьера которых запланирована на 2027 год на территории России, а литературной основой служат произведения русской классики.

Спектакль «Три», победитель конкурсной программы «Перспектива» Спектакль «Три», победитель конкурсной программы «Перспектива» Фото: Алексей Молчановский

Ранее в Великом Новгороде завершился XXIX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Торжественную церемонию открыла красная ковровая дорожка. Спектакли и культурные программы в рамках фестиваля посетили более 6 тыс. человек. Организаторы приняли около 400 гостей и участников из 10 городов России и четырех зарубежных стран, провели 22 спектакля и объединили 18 театральных трупп.

Общество
Искусство
театры
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала, как легко выстроить здоровое питание
Активист рассказал, как подсчитывается статистика аварий с мотоциклами
Деда погибшего военного вышвырнули силой с митинга Пашиняна
Опубликованы кадры возгорания самолета Ан-2 после падения в Якутии
Бомба взорвалась в центре сбора вооружений в Сирии
Психолог раскрыл, как именно спорт воздействует на психику человека
Депутат Госдумы назвал регион России, где заключаются ранние браки
«Провоцирует переходить на личности»: Косачев осадил главу МИД Литвы
Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для дронов
Семь БПЛА сбили над Ленобластью
Убиться о Калининград: напав на Россию, Литва исчезнет навсегда
В Союзе женщин России назвали главный риск ранних браков
Лихачев раскрыл ближайшие планы по иранской АЭС «Бушер»
Юрист ответил, что грозит виновным в ЧП с аэролодкой на Байкале
Мальчик на велосипеде не пережил встречи с грузовиком
Дмитриев рассказал, какая страна заинтересована в энергопроектах России
Врач объяснил, как жара влияет на психическое и когнитивное состояние
Раскрыта стоимость тура на Байкале, где погибли пять человек
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.