18 мая — Международный день музеев: история, акции и лучшие музеи России

Международный день музеев 18 мая — это не просто профессиональный праздник хранителей истории, но и замечательный повод для каждого приобщиться к миру искусства, часто совершенно бесплатно. Как раз в преддверии события в России проходит традиционная «Ночь музеев», а самые разные культурные учреждения страны планируют акции и тематические мероприятия. В этой статье мы подробно разберем, как возник Международный день музеев, какие сюрпризы готовит 18 мая в 2026 году и как провести это время с максимальной пользой для души и ума.

История праздника: почему выбрали 18 мая

Когда появился День музеев? История праздника началась в 1977 году. Именно тогда в СССР состоялась 11-я Генеральная конференция Международного совета музеев (сокращенное оригинальное название — ICOM). Советская делегация в лице Ирины Антоновой, легендарного директора Пушкинского музея, предложила учредить профессиональный праздник, который бы подчеркивал роль музеев в развитии общества и международном обмене.

Тогда выбрали и дату, когда День музеев появился в календаре. В анналах истории инициатива не затерялась, и с 1970-х годов ICOM регулярно выбирает определенную тему, которая задает вектор обсуждений на ближайшие 12 месяцев. В 2026 году акцент сделан на устойчивом развитии и роли культурных институций в сохранении экосистемы планеты.

Посетители у картины «Боярыня Морозова» художника В. Сурикова в Третьяковской галерее в Москве Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Интересно, что, несмотря на глобальный охват, у каждой страны есть свои нюансы в проведении. В России он сразу стал народным, ведь любовь к собирательству и сохранению памяти всегда была частью нашего культурного кода. Сегодня праздник в 49-й раз отмечают более чем в 150 странах мира на всех континентах.

Акция «Ночь музеев»: когда проходит и что посмотреть

Для многих любителей искусства кульминацией торжеств становится не само 18 мая, а предшествующая ему субботняя ночь. В 2026 году главная культурная акция «Ночь музеев» выпала на 16 мая. В эту дату привычные правила отступают: музеи работают куда дольше обычного и проводят тематические события.

В этом году акция будет посвящена всему самому близкому для человека, ведь ее тема — «Родное». Выбрали ее вовсе не случайно: в этом же году в нашей стране проходит Год единства народов. Организаторы предлагают уделить внимание истории малой родины, традициям разных национальностей, проживающих в России.

В 2026 году особенно масштабной акция «Ночь музеев», как и всегда, будет в Москве. Столичные мероприятия в прошлый раз посетили более 500 тысяч человек. Помимо традиционных экскурсий, лекций и мастер-классов, посетителей в этом году ждут иммерсивные спектакли, концерты классической и электронной музыки под открытым небом, а также световые инсталляции на фасадах исторических зданий. ВДНХ, например, предлагает пройти интерактивный квест и найти спрятанные подарки. Программа в Эрмитаже тоже посвящена загадкам музея: здесь посетителям предложат послушать лекции об античной магии, поучаствовать в расследовании и сразиться в интеллектуальном батле.

Люди возле Музея космонавтики в день проведения Всероссийской акции «Ночь музеев» в Москве, 2025 год Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Программу акции в своем городе можно посмотреть на сайте проекта «Культура.РФ» Министерства культуры.

Какие музеи можно посетить бесплатно 18 мая

Главный вопрос, который волнует практичных горожан: предусмотрены ли льготы? Традиционно многие государственные музеи 18 мая устраивают бесплатный вход. Это день открытых дверей в самом прямом смысле слова. Однако стоит учитывать, что «бесплатно» не всегда означает «без билета». Сейчас большинство учреждений перешло на систему предварительного онлайн-бронирования даже бесплатных билетов, чтобы регулировать поток посетителей. Поэтому не забудьте зарегистрироваться бесплатно.

Если вы ищете способ, как отметить День музеев бюджетно, обратите внимание на небольшие ведомственные или муниципальные музеи. Зачастую они готовят более камерные и душевные программы. Бесплатный вход 18 мая обычно распространяется на постоянные экспозиции, в то время как временные привозные выставки могут потребовать отдельной оплаты. Тем не менее это идеальный момент для того, чтобы наконец увидеть знаменитые полотна.

В Москве постоянная акция «Московская музейная неделя» в мае 2026 года проходит с 11-го по 17-е число. В эти дни можно бесплатно сходить в Музей Москвы и его филиалы, картинную галерею Василия Нестеренко и посетить другие площадки.

В Санкт-Петербурге 18 мая можно совершенно бесплатно посетить Государственный Эрмитаж, Мемориальный музей-лицей и Музей-усадьбу Г. Р. Державина.

Посетители Военной галереи в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В других городах России информацию о бесплатном посещении лучше уточнять на сайтах местных музеев.

Лучшие музеи России: Эрмитаж, Третьяковка, Русский музей

Наша страна обладает одним из самых богатых музейных фондов в мире. Если составлять список лучших музеев России, то верхние строчки займут всем известные учреждения.

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Это не просто музей, а целый город искусств, с несколькими подразделениями: Главным штабом, с Галереей памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых и большой коллекцией работ импрессионистов и постимпрессионистов, Музей фарфора, Реставрационно-хранительским центром «Старая Деревня».

Государственная Третьяковская галерея (Москва). Главная сокровищница русского искусства. Помимо здания в Лаврушинском переулке, обязательно загляните в Новую Третьяковку на Крымском Валу, где представлены шедевры авангарда.

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург). Крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Его филиалы — Михайловский замок, Мраморный и Строгановский дворцы — сами по себе являются произведениями архитектурного искусства.

ГМИИ им. А. С. Пушкина (Москва). Крупнейший музей западного искусства в России, где представлены работы от античности до XX века.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако список лучших музеев России не ограничивается столичными учреждениями. В него по праву входят Музей-заповедник «Кижи», Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Музей Победы, музей-заповедник «Петергоф», Музей Москвы и многие, многие другие места. Каждый из них предлагает уникальный взгляд на нашу историю и природу.

Необычные музеи мира и России

Если старинные картины, костюмы или скульптуры кажутся вам слишком скучными, существует альтернативный способ того, как отметить День музеев. Современные кураторы все чаще создают пространства, посвященные самым неожиданным вещам. В Новосибирске, например, работает Музей мировой погребальной культуры, в Санкт-Петербурге — Музей оловянного солдатика, в Вологде — Музей кружева, в Якутске — Музей мамонта.

В мировом контексте стоит упомянуть Музей разбитых сердец в Загребе, где хранятся личные вещи, ставшие символами несостоявшейся любви, или Музей лапши быстрого приготовления в Осаке. Подобные места доказывают, что музей — это любая коллекция, за которой стоит история. Выбирая, как отметить День музеев, попробуйте выйти за рамки привычного и загляните в частную галерею или технический музей — это может стать самым ярким впечатлением весны.

Экспонаты в Музее разбитых сердец в Загребе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поздравления для работников музеев

За каждым экспонатом, за чистотой витрин и выверенностью каждой экскурсии стоят люди. Хранители, реставраторы, научные сотрудники и смотрители — без них невозможны культурные учреждения. Составили поздравления с Днем музеев, чтобы вы могли поблагодарить этих людей. Благодаря их труду мы имеем возможность увидеть мир глазами предков.

Желаем вам благодарных посетителей, новых интересных находок и неиссякаемого вдохновения. Пусть каждое ваше слово находит отклик в сердцах слушателей. Принимайте наши поздравления с Днем музеев, ведь именно вы превращаете холодные стены в живые страницы истории. Спасибо за преданность делу, за терпение и за то, что вы храните красоту, которая, как известно, спасет мир.

18 мая — это повод не только сходить на выставку, но и поблагодарить тех, кто открывает нам окна в другие миры. Проведите этот день в окружении искусства.

Самые необычные музеи России описали в отдельной статье.