Новак объяснил, в каком состоянии сейчас находится российская экономика Новак: экономика России сейчас находится в состоянии управляемого охлаждения

Российская экономика сейчас находится в состоянии управляемого охлаждения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает NEWS.ru, этому периоду предшествовал бурный экономический рост.

Сегодня мы находимся в той ситуации, когда после бурного [экономического] роста мы находимся в периоде управляемого охлаждения, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна досрочно достигла цели по снижению уровня бедности, установив показатель в 6,7% в 2025 году. Это опережает план, который предусматривал снижение до 7% к 2030 году, добавил глава государства.

До этого стало известно, что Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. Как уточнил министр финансов страны Антон Силуанов, РФ достигла финансового суверенитета. Он отметил, что, несмотря на неблагоприятные внешние условия, страна сохранила независимость в финансовой и экономической политике.