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05 июня 2026 в 08:13

«Наплевав на советы»: в ЕС раскрыли последствия письма Зеленского Путину

Журналист Христофору: Каллас не простит Зеленского за письмо Путину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, поссорит Киев с главой евродипломатии Каей Каллас, такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, Каллас вряд ли простит Зеленскому «эту выходку».

Было огромное количество споров и препирательств, когда Каллас пыталась выставить России условия для переговоров, а теперь Зеленский, по сути, действует сам, наплевав на ее советы своим наглым письмом, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что Евросоюз сейчас активно ищет переговорщиков по украинскому конфликту, которые бы устроили как Москву, так и Брюссель. Однако резкие действия Зеленского нарушают координацию действий, констатировал Христофору.

Ранее сообщалось, что власти Украины предложили России завершить конфликт. В открытом письме Зеленский призвал Путина к началу прямого переговорного процесса и проведению личной встречи для обсуждения прекращения военных действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин пока не имел возможности ознакомиться с письмом Зеленского. По его словам, глава государства прочтет его после завершения части рабочего визита президента Узбекистана.

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Кая Каллас
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