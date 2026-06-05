«Наплевав на советы»: в ЕС раскрыли последствия письма Зеленского Путину Журналист Христофору: Каллас не простит Зеленского за письмо Путину

Письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, поссорит Киев с главой евродипломатии Каей Каллас, такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, Каллас вряд ли простит Зеленскому «эту выходку».

Было огромное количество споров и препирательств, когда Каллас пыталась выставить России условия для переговоров, а теперь Зеленский, по сути, действует сам, наплевав на ее советы своим наглым письмом, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что Евросоюз сейчас активно ищет переговорщиков по украинскому конфликту, которые бы устроили как Москву, так и Брюссель. Однако резкие действия Зеленского нарушают координацию действий, констатировал Христофору.

Ранее сообщалось, что власти Украины предложили России завершить конфликт. В открытом письме Зеленский призвал Путина к началу прямого переговорного процесса и проведению личной встречи для обсуждения прекращения военных действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин пока не имел возможности ознакомиться с письмом Зеленского. По его словам, глава государства прочтет его после завершения части рабочего визита президента Узбекистана.