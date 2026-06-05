Бесчинства «Азова» и ликвидация офицера ВСУ: новости СВО на утро 5 июня

Бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины оставляют позиции в Харьковской области, FPV-дрон ликвидировал командира группы 8-го полка Сил специальных операций Украины, а бойцы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вымогают деньги у мирных жителей. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Названо число жертв вторжения ВСУ в Курскую область

Жертвами вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область стали 507 мирных жителей, заявил губернатор региона Александр Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума. Из них 446 человек числились в реестре лиц, утративших связь с родственниками, который ведется с начала прошлого года.

При этом власти региона продолжают вести учет погибших и пропавших без вести. ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Раскрыты перспективы ВС РФ после Комсомольского

Освобождение Комсомольского в Запорожской области является значимой победой российской армии, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, контроль над этим населенным пунктом позволяет ВС РФ направить силы на Орехов, который является ключевым оборонительным пунктом украинских сил. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Об освобождении населенного пункта Комсомольское в Запорожской области стало известно днем 4 июня. Контроль над одним из важных узлов обороны противника установили подразделения 114-го мотострелкового полка.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом

Две переброшенные бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (35-я и 39-я) оказались неспособны стабилизировать обстановку на участке Моначиновка — Нечволодовка в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. По информации источников, фиксируются случаи оставления позиций.

Уточняется, что участок протяженностью около 10 километров к северо-западу от Купянска важен для ВСУ, так как его потеря не позволит украинским войскам приблизиться к городу. Несмотря на угрозы расстрела со стороны командования и наличие ям для дезертиров, обстановку переломить не удается.

FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР

Командир группы 8-го полка Сил специальных операций Украины капитан Дмитрий Иващишин был ликвидирован российским FPV-дроном в районе населенного пункта Кривая Лука в Донецкой Народной Республике, сообщили в силовых структурах. Он был уроженцем Николаева.

Украинский офицер погиб именно от удара беспилотника. Российские силы продолжают наносить точечные удары по командному составу украинских спецподразделений.

Жители Славянска пожаловались на бесчинства «Азова»

Представители националистического батальона «Азов» и бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вымогают деньги у предпринимателей в Изюме и Славянске. Как передают СМИ, эти группы требуют деньги якобы для обеспечения защиты бизнеса.

По словам пленного, разгрузка проводилась под пристальным контролем командиров, а за разглашение информации участникам грозили серьезные последствия. Оборудование хранилось на импровизированных складах в частном секторе центральной части города — в домах мирных жителей.

Путин рассказал о продвижении ВС РФ в зоне СВО

Российские военные ежедневно наступают в ходе специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира. По его словам, если внимательно следить за сводками, можно постоянно слышать о взятии под контроль все новых населенных пунктов.

Глава государства напомнил, что за последнее время под контроль российской армии перешли почти 2,5 тыс. квадратных километров территории. Москва фиксирует поступательное продвижение своих сил.

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