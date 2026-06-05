Стало известно актуальное число жертв из-за вторжения ВСУ в Курскую область

Жертвами вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область стали 507 мирных жителей, заявил губернатор региона Александр Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума в беседе с ТАСС. Из них 446 человек числились в реестре лиц, утративших связь с родственниками, который ведется с начала прошлого года.

Человеческие жизни, к сожалению, не вернуть. Это самое печальное и трагичное следствие событий в нашем регионе, — сказал губернатор.

Власти региона продолжают вести учет погибших и пропавших без вести. ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Ранее Хинштейн обратил внимание, что освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины стало эпохальным и переломным событием для России. Он отметил, что этот момент стал важным для всего региона и страны, хотя и сопровождается скорбью.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что правительство Украины несет прямую ответственность за геноцид жителей Курской области. По ее словам, речь идет не только о нарушении всех норм международного гуманитарного права, но и норм человечности.