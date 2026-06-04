Правительство Украины несет прямую ответственность за геноцид жителей Курской области, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономиечском форуме. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет не только о нарушении всех норм международного гуманитарного права, но и норм человечности.

Киевский режим несет прямую ответственность за геноцид мирного населения Курской области в нарушение всех норм международного гуманитарного права, морали, обычаев ведения войны и вообще норм человечности, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что отсутствие реакции международных структур на теракты в Старобельске в Международный день невинных детей — жертв агрессии не может не возмущать. По ее словам, слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляет.

Также депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что территориальные центры комплектования, поддерживаемые украинским президентом Владимиром Зеленским, превратились в охотников на людей и стали инструментом геноцида населения. По его словам, украинские военкоматы всецело состоят из неонацистских отморозков.