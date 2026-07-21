Украинские войска накинулись на крупный свинокомплекс

Свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области за последние сутки неоднократно подвергался интенсивным обстрелам со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале. По его словам, повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегруза.

За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ «Мираторг» в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля, — написал Ковальчук.

Глава региона отметил, что всех сотрудников удалось оперативно эвакуировать. Пострадавших нет, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о гибели одного человека при атаке дрона ВСУ на автомойку в Белгороде. По информации врио губернатора региона Александра Шуваева, в результате инцидента также пострадали 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В понедельник, 20 июля, семь человек пострадали при атаках дронов на Белгородскую область. Также в результате нападения повреждения получили объекты инфраструктуры и техника в нескольких населенных пунктах.