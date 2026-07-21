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21 июля 2026 в 10:59

Раскрыты детали смертельной атаки Ирана на базу США в Иордании

WSJ: удар Ирана по базе США в Иордании пришелся на блок, где спали военные

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иранский ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, пришелся по спортзалу, ангару для самолетов и блоку, где спали солдаты, пишет The Wall Street Journal. Три ракеты смогли прорваться через систему ПВО, что, как отметило издание, может свидетельствовать о проблемах с защитой примерно 50 тыс. военнослужащих США в регионе.

Во время первой атаки обломки ракеты попали в тренажерный зал базы — сирена сработала вовремя, военные укрылись в бункерах, раненых не было. Второй удар пришелся по пустому ангару. Третий — по блоку, где спали солдаты: не все успели добраться до укрытий. По данным Пентагона, погибли первый лейтенант с Гавайев и рядовой из Техаса, третий военнослужащий числится пропавшим без вести.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что почти все ракеты были сбиты, однако одна прорвалась и попала не туда, что привело к трагедии. Президент Дональд Трамп в свою очередь пригрозил Ирану ответными мерами, пообещав, что каждый раз, когда Тегеран убивает американского солдата, он будет за это многократно расплачиваться.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты оказались близки к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке. По информации источников, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

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