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20 июля 2026 в 02:47

США подошли к опасной черте в противостоянии с Ираном

WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном после гибели военных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США оказались близки к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке, передает The Washington Post. Издание сослалось на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.

США готовятся к более масштабным боевым действиям, отмечается в источнике. Он также утверждает, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

Расширение американских операций может осложниться из-за сокращения запасов средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, добавили авторы. Кроме того, ограничения на переброску дополнительных войск и авиации связаны с боевыми повреждениями, говорится в публикации.

Ранее источники сообщили, что команда президента США Дональда Трампа изучает возможность расширения военных действий в Иране — вплоть до захвата острова Харк и атак на подземные ядерные объекты. В Ситуационном центре прошло совещание, где обсуждались меры по ослаблению иранского контроля над Ормузским проливом на фоне постоянных атак США.

Кроме того, Трамп заявил: американская администрация в ближайшее время оценит перспективы достижения новых соглашений с Ираном. Он отметил, что иранские власти крайне заинтересованы в переговорах. Хозяин Белого дома добавил, что в ближайшее время получится узнать, будут ли дальнейшие переговоры или США придется просто «покончить с этим».

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