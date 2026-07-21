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21 июля 2026 в 11:05

Ребенок пострадал при падении обломков БПЛА в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ребенок пострадал из-за падения обломков БПЛА в Сочи, сообщил в соцсетях оперативный штаб Краснодарского края. Фрагменты дрона упали на территорию местного храма.

Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет. На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в сообщении.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины упали на территории храма в центральном районе Сочи. По данным ведомства, сейчас на месте происшествия работают сотрудники спецслужб и профильные органы.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями двух морей 209 украинских беспилотников. Масштабная атака вражеских БПЛА самолетного типа была успешно отражена над территориями 10 субъектов страны, а также над Азовским и Черным морями.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке дрона на предприятие в поселке Октябрьский один мирный житель погиб, еще четверо получили травмы. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Октябрьскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.

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