Средства ПВО за ночь сбили 209 украинских БПЛА над Россией

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями двух морей 209 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России в МАКСе. Масштабная атака вражеских БПЛА самолетного типа была успешно отражена над территориями 10 субъектов страны, а также над Азовским и Черным морями.

Перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что количество пострадавших от атаки ВСУ на железнодорожную станцию во Льгове увеличилось до пяти. По словам главы региона, все раненые получили легкие повреждения головы и осколочные раны, лишь одного мужчину пришлось госпитализировать, его отправили в больницу.

Также оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаке дрона на предприятие в поселке Октябрьский один мирный житель погиб, еще четверо получили травмы. Один из раненых в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Октябрьскую районную больницу, но врачи не смогли его спасти.