Число пострадавших при ударе ВСУ по ж/д станции во Льгове возросло Хинштейн сообщил о пяти пострадавших при ударе ВСУ по ж/д станции во Льгове

Число раненых в результате удара ВСУ по железнодорожной станции во Льгове выросло до пяти человек, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам главы региона, у всех пострадавших легкие ранения головы и осколочные травмы, госпитализация потребовалась только одному мужчине, которого уже доставили в медицинское учреждение.

Количество пострадавших при атаке на ж/д станцию во Льгове возросло до пяти. Ранен еще один сотрудник. К счастью, обошлось без серьезных травм, госпитализация не требуется. У всех пострадавших незначительные травмы головы и осколочные ранения. Один мужчина доставлен в больницу — наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги, — говорится в сообщении.

Ранее оперштаб Белгородской области проинформировал, что в результате удара БПЛА по заводу в поселке Октябрьский погиб гражданский, еще четверо ранены. Один из пострадавших, которого госпитализировали в Октябрьскую районную больницу, был в критическом состоянии, однако медики не сумели сохранить ему жизнь.

Кроме того, глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате налета дронов на регион погибли 10 человек, в том числе один ребенок. Атакам подверглись Домодедово, Подольск и Одинцовский городской округ.