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20 июля 2026 в 09:53

Воробьев назвал количество пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью

ВСУ ранили 10 человек ударами БПЛА по Подмосковью

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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При атаке беспилотников в Подмосковье пострадали 10 человек, среди которых ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Всем раненым окажут всю необходимую помощь, подчеркнул он. Удары пришлись по Домодедово, Подольску и Одинцовскому округу.

По уточненной информации, в результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок, — написал Воробьев.

Ранее глава Домодедова Евгения Хрусталева сообщила, что шесть человек, пострадавших при атаке БПЛА, доставлены в городскую больницу. У всех раненых травмы разной степени тяжести, один мужчина — в критическом состоянии.

Также Воробьев заявил, что в результате падения дронов повреждения получили несколько домов в Подмосковье. В Одинцово пострадали авто и частное домовладение. В Подольске после падения БПЛА зафиксированы возгорания, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилой дом в деревне Малое Толбино.

Кроме того, в пресс-службе оперштаба Белгородской области сообщили, что при взрыве беспилотника в поселке Разумное пострадали пять человек, включая троих детей. Раненых доставили в больницы.

Москва
Подмосковье
Андрей Воробьев
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