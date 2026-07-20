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20 июля 2026 в 07:30

Несколько частных домов повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru
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Несколько частных домов получили повреждения в Подмосковье в результате падения беспилотников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

По данным Воробьева, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение, пострадавших нет. В Подольске после падения БПЛА произошли возгорания, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилой дом в деревне Малое Толбино.

Предварительно, один человек пострадал в Домодедово при возгорании частного дома, еще один получил травмы на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территорий.

Ранее Воробьев сообщал, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали. Возгорание на площади 100 кв. м было ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.

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