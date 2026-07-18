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18 июля 2026 в 12:34

Детский сад загорелся после падения обломков беспилотника

В Электростали обломки дрона повредили детский сад

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. Пострадавших в результате происшествия нет.

В Электростали в результате уничтожения БПЛА его обломки также упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет, — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что на месте работают экстренные и оперативные службы. Продолжается устранение последствий атаки.

Ранее Воробьев сообщил о ранении мирной жительницы в результате падения обломков БПЛА в деревне Степаново городского округа Электросталь. Фрагменты сбитого беспилотника упали на территорию частного домовладения и повредили кровлю жилого дома.

До этого оперативный штаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших мирных жителях в результате атак ВСУ на регион. В поселке Ракитное мужчина получил непроникающее ранение спины после удара дрона, а в Новой Таволжанке женщина пострадала из-за детонации беспилотника.

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