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18 июня 2026 в 06:45

В Электростали женщина пострадала после падения обломков дрона

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Мирная жительница получила ранение в результате падения обломков беспилотника в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсетях. Инцидент произошел в деревне Степаново, расположенной в городском округе Электросталь.

Фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата упали на территорию частного домовладения. Была повреждена кровля жилого дома.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в результате атаки беспилотников поврежден был тепловоз и произошли возгорания на двух коммерческих объектах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. На местах происшествий начали работу экстренные службы.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске при атаке украинских БПЛА 58-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени. В деревне Гирьи Беловского района при ударе беспилотника ВСУ по частному дому пострадала 74-летняя пенсионерка, у нее осколочные ранения лица и правой руки. Обе пострадавшие госпитализированы.

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