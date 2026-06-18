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18 июня 2026 в 07:44

Два человека пострадали в российском приграничном регионе из-за атак ВСУ

Два человека пострадали в ходе атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два человека пострадали в ходе атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Там уточнили, что в ходе удара дрона по поселку Ракитное мужчина получил непроникающее ранение спины, он обратился к врачам за медпомощью.

Во время атак со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Новой Таволжанке из-за детонации дрона пострадала мирная жительница. Она получила ушиб мягких тканей головы, ее отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее мирная жительница получила ранение в результате падения обломков беспилотника в Подмосковье. Инцидент произошел в деревне Степаново, расположенной в городском округе Электросталь.

До этого четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ. В частности, на трассе Донецк — Мариуполь у поворота к селу Березовому пострадал мужчина 1970 года рождения.

Кроме того, стало известно, что двое детей, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по автобусу в Брянской области, оказались в реанимации. У них есть осколочные ранения и переломы конечностей.

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