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18 июня 2026 в 00:12

Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР за один день

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ранения получили жители нескольких населенных пунктов республики, добавил он.

На трассе Донецк — Мариуполь у поворота к селу Березовое пострадал мужчина 1970 года рождения. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Еще один пострадавший зарегистрирован в Петровском районе Донецка. Ранения получил мужчина 1976 года рождения. В Волновахе в результате атаки беспилотника пострадали двое мужчин 1964 и 1986 годов рождения.

Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, — сообщил Пушилин.

По его данным, повреждения получили десять объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, повреждены четыре грузовых и два легковых автомобиля.

Ранее стало известно, что двое детей, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по автобусу в Брянской области, оказались в реанимации, сообщила директор департамента здравоохранения региона Татьяна Маркина. По ее словам, у них есть осколочные ранения и переломы конечностей.

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Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР за один день
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