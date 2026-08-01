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01 августа 2026 в 15:05

Операторы назвали причину резкого спроса на премиум-туры в Египет

Туристы стали чаще выбирать премиальные курорты Египта из-за недоступности Дубая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спрос на премиум-туры в Египет вырос из-за недоступности отдыха на Ближнем Востоке, в частности, в Дубае, рассказала в эфире Радио РБК руководитель компании по индивидуальному туризму Mile Travel Майя Котляр. К таким курортам туроператоры относят Эль-Гуну, Сахль-Хашиш и Сома-Бей, а главным люксовым продуктом называют круизы по Нилу с остановками у храмов.

По словам эксперта Российского союза туриндустрии Михаила Абасова, продажи туров в Египет и Турцию у ряда операторов выросли на 20%. При этом поездка на две недели с круизом и пятизвездочным отелем для четверых выйдет примерно в 1,5 млн рублей.

Ранее турагент в Анталье Доган Гюнеш рассказала, что с началом летнего сезона в Турции заметно участились случаи мошенничества при бронировании отдыха. Злоумышленники все активнее используют алгоритмы социальных сетей для поиска жертв.

До этого генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что при бронировании зимнего тура в сентябре можно сэкономить до 40% от стоимости путевки. По ее словам, оптимальным временем для оплаты таких поездок являются первые осенние месяцы, когда только открываются продажи.

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