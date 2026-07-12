Туроператоры рассказали о реакции россиян на тайфун «Бави» Тайфун «Бави» в Китае не вызвал массовых обращений российских туристов

Российские туроператоры не зафиксировали массовых обращений от туристов из-за тайфуна «Бави», сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В организации продолжают следить за ситуацией, связанной с прохождением стихии на востоке Китая, передает РИА Новости.

Туроператоры не фиксируют массовых обращений российских туристов в связи с тайфуном «Бави», — говорится в сообщении.

В РСТ также отметили отсутствие информации о массовых обращениях в страховые компании. Там напомнили, что тайфуны являются сезонным явлением для ряда регионов Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что китайские авиакомпании собираются отменить более 2,8 тыс. внутренних рейсов 12 июля из-за мощного тайфуна «Бави». Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в погоде и статусом своих рейсов.

До этого сообщалось, что число пострадавших от тайфуна «Бави» на острове Тайвань достигло 87 человек после обрушения стихии. Из опасных районов эвакуированы почти 14,5 тыс. жителей, а более 177 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения.