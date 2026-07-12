Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 15:12

Туроператоры рассказали о реакции россиян на тайфун «Бави»

Тайфун «Бави» в Китае не вызвал массовых обращений российских туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские туроператоры не зафиксировали массовых обращений от туристов из-за тайфуна «Бави», сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В организации продолжают следить за ситуацией, связанной с прохождением стихии на востоке Китая, передает РИА Новости.

Туроператоры не фиксируют массовых обращений российских туристов в связи с тайфуном «Бави», — говорится в сообщении.

В РСТ также отметили отсутствие информации о массовых обращениях в страховые компании. Там напомнили, что тайфуны являются сезонным явлением для ряда регионов Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что китайские авиакомпании собираются отменить более 2,8 тыс. внутренних рейсов 12 июля из-за мощного тайфуна «Бави». Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в погоде и статусом своих рейсов.

До этого сообщалось, что число пострадавших от тайфуна «Бави» на острове Тайвань достигло 87 человек после обрушения стихии. Из опасных районов эвакуированы почти 14,5 тыс. жителей, а более 177 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения.

Азия
тайфуны
туристы
туроператоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.