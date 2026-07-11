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11 июля 2026 в 19:25

Мощный тайфун парализовал авиасообщение в Китае

Китайские авиакомпании собираются отменить 2,8 тыс. рейсов из-за тайфуна «Бави»

Фото: Huang Xiaobang/XinHua/Global Look Press
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Китайские авиакомпании собираются отменить более 2,8 тыс. внутренних рейсов 12 июля из-за мощного тайфуна «Бави», передает Центральное телевидение Китая. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в погоде и статусом своих рейсов.

К вечеру 11 июля уже задержали более 1,3 тыс. авиарейсов из-за плохих погодных условий. Тайфун «Бави» обрушился на восточную провинцию Чжэцзян в 23:20 по местному времени (16:20 мск). Скорость ветра при выходе стихии с моря на сушу в районе Тайчжоу составляла 40 м/с.

На востоке Китая эвакуировано около 2 млн человек. Уровень экстренного реагирования на тайфун повысили с третьего до второго. На фоне проливных дождей Центральная метеорологическая станция КНР выпустила красное предупреждение — это наивысший уровень опасности.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от тайфуна «Бави» на острове Тайвань достигло 87 человек после обрушения стихии. Из опасных районов эвакуированы почти 14,5 тыс. жителей, а более 177 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения.

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