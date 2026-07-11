Почти 2 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна «Бави»

Более 1,8 млн человек были эвакуированы из китайского города Вэньчжоу в связи с приближением супертайфуна «Бави», сообщает агентство Reuters. Хотя тайфун продолжает замедляться и терять силу на своем северо-западном пути над более холодными морями, он все еще остается серьезной угрозой.

Отмечается, что огромное количество влаги в его дождевых облаках — размером примерно с Францию ​​от одного конца до другого. По информации Национального метеорологического центра, к 08:08 по Гринвичу тайфун «Бави»достиг максимальной устойчивой скорости ветра 144 километра в час.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 36 человек пострадали на Тайване в результате разгула стихии, вызванного тайфуном «Бави», который надвинулся на остров в ночь на субботу, 11 июля. Люди в основном получали травмы от падающих ветвей деревьев. В целях безопасности власти эвакуировали из потенциально опасных районов 14 210 человек.

Ранее мощный шторм с торнадо в Китае привел к гибели как минимум 11 человек, еще более 300 получили травмы. Стихийное бедствие обрушилось на регион вечером в понедельник, 6 июля. Сильные грозы и шквалистый ветер затронули провинцию Хубэй, в том числе районы Хуанган и Эчжоу.