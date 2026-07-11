Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 15:18

Почти 2 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна «Бави»

Reuters: в КНР эвакуировали 1,8 млн человек из-за приближения тайфуна «Бави»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 1,8 млн человек были эвакуированы из китайского города Вэньчжоу в связи с приближением супертайфуна «Бави», сообщает агентство Reuters. Хотя тайфун продолжает замедляться и терять силу на своем северо-западном пути над более холодными морями, он все еще остается серьезной угрозой.

Отмечается, что огромное количество влаги в его дождевых облаках — размером примерно с Францию ​​от одного конца до другого. По информации Национального метеорологического центра, к 08:08 по Гринвичу тайфун «Бави»достиг максимальной устойчивой скорости ветра 144 километра в час.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 36 человек пострадали на Тайване в результате разгула стихии, вызванного тайфуном «Бави», который надвинулся на остров в ночь на субботу, 11 июля. Люди в основном получали травмы от падающих ветвей деревьев. В целях безопасности власти эвакуировали из потенциально опасных районов 14 210 человек.

Ранее мощный шторм с торнадо в Китае привел к гибели как минимум 11 человек, еще более 300 получили травмы. Стихийное бедствие обрушилось на регион вечером в понедельник, 6 июля. Сильные грозы и шквалистый ветер затронули провинцию Хубэй, в том числе районы Хуанган и Эчжоу.

Мир
Китай
тайфуны
происшествия
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о новом инструменте в работе советов директоров
Лифт вместе с людьми рухнул с пятого этажа в Москве
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.