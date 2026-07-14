Сюрпризы, тайфун, сильнейшие дожди? Погода в Москве и Петербурге 15 июля

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидаются дожди, но к выходным погода улучшится, ожидают синоптики. Какая погода будет в Москве и Петербурге 15 июля, что будет в выходные, ждать сюрпризов, тайфуна и сильнейших дождей?

Погода в Москве 15 июля и в выходные

Ближайшие дни в Москве будут сопровождаться кратковременными дождями и похолоданием, а к выходным погода улучшится, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. К среде воздух в Москве и Подмосковье прогреется примерно до 24 градусов.

«Во вторник и среду температура воздуха в Москве и области составит около 24 градусов, в четверг пройдет холодный фронт, и днем будет порядка 20–21 градуса, а ночью температура может опуститься до 12 градусов. Однако начиная с пятницы ожидается постепенный рост температуры, поэтому в субботу и воскресенье столбики термометров могут подняться до 25–26 градусов тепла», — сообщил Голубев.

С пятницы осадки прекратятся, и такая погода сохранится в выходные, при этом солнечная погода ожидается 17 и 18 июля, а 19 июля прогнозируется небольшая облачность.

Тем временем над Приморьем, Хабаровским краем и Сахалином на этой неделе пронесется остаток супертайфуна «Бави», это приведет к сильнейшим аномальным дождям, сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Синоптик сообщил, что зона интенсивных осадков распространится на юг Хабаровского края и восточную часть региона — от Хабаровска до Охотска, — в этих районах прогнозируются очень сильные дожди, а с вечера 14 июля и в период 15–16 июля возможны подтопления, подчеркнул он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Шувалов отметил, что в некоторых районах Приморья за сутки может выпасть от 120 до 140 миллиметров осадков. Наиболее сложная погодная ситуация ожидается сразу в нескольких регионах Дальнего Востока, добавил синоптик.

Погода в Петербурге 15 июля

В Санкт-Петербурге после минувших ливней установилась теплая и сухая погода, 14 июля осадков не ожидается, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». По прогнозу синоптиков, в городе ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит до плюс 17 градусов ночью и до плюс 25 — днем. Ветер северный, северо-восточный: ночью слабый, днем умеренный. Предварительно, такая погода сохранится и в среду, 15 июля: ожидается переменная облачность, существенных осадков быть не должно.

«Да, облаков плотных сейчас много, но все-таки рассчитываем на прояснения. А как только покажется солнце, температура воздуха сразу повысится, так что на максимальную температуру сегодня до плюс 23 градусов можно рассчитывать», — сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По информации Колесова, за прошедшие три дня на всех акваториях она уже выше плюс 20 градусов.

«А вот температура воздуха полностью зависит от облаков. Поэтому завтра в Санкт-Петербурге опять теплее, до плюс 24–26 градусов, в четверг прохладнее, так как много облаков, поэтому всего плюс 21–23 градуса», — сообщил синоптик.

Читайте также:

Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер

Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, стресс, проблемы с ЖКТ

Обстановка в Крыму 14 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание