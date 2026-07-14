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14 июля 2026 в 01:38

«Остатки тайфуна»: стало известно, какой регион РФ накроют сильнейшие дожди

Синоптик Шувалов сообщил о ливнях в Приморье из-за остатков супертайфуна «Бави»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На этой неделе Приморский и Хабаровский края, а также часть Сахалина окажутся под влиянием остатков супертайфуна «Бави», сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, это приведет к сильнейшим аномальным дождям.

Синоптик заявил, что зона интенсивных осадков распространится на юг Хабаровского края и восточную часть региона, от Хабаровска до Охотска. В этих районах прогнозируются очень сильные дожди, а с вечера 14 июля и в период 15-16 июля возможны сообщения о подтоплениях, подчеркнул он.

Шувалов отметил, что в некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть от 120 до 140 миллиметров осадков. Наиболее сложная погодная ситуация ожидается сразу в нескольких регионах Дальнего Востока, добавил синоптик.

Ранее на Москву обрушился мощный ливень с крупным градом, однако многие жители продолжали гулять на улицах из-за высокой температуры воздуха. Синоптики предупреждали, что ненастная погода сохранится в столичном регионе до вечера воскресенья, 12 июля.

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