Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер

Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер

ФСБ предотвратила теракт Украины в жилом секторе в Подмосковье, к нему причастен украинский рэпер и блогер Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев), сообщили в Центре общественных связей ведомства. Что об этом известно, какое отношение Киевстонер имеет к подготовке теракта, чем известен Васильев, как он связан с Бастой?

Что известно о подготовке теракта в Подмосковье 14 июля, при чем здесь Киевстонер

Федеральная служба безопасности предотвратила массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья. Атаку готовила Служба безопасности Украины.

«Предотвращен террористический акт <...> в отношении стратегического предприятия <...> с использованием БПЛА, доставленных на территорию России контрабандным путем», — сообщили в ЦОС.

Украинская спецслужба планировала дистанционно запустить из ангара рядом с предприятием 35 FPV-дронов с системами управления канадского производства. БПЛА спрятали в партии испанской керамической плитки, следовавшей по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область.

Фото: Global Look Press

В ФСБ уточнили, что при подготовке теракта СБУ привлекала к выполнению отдельных заданий подростков 13–16 лет — их использовали в том числе для активации незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии предназначались для управления беспилотниками.

Исполнителя сорванной атаки задержали, он дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились беспилотники, был убит ответным огнем при задержании, он оказал вооруженное сопротивление, отметили в ФСБ.

Установлено, что к подготовке теракта причастен украинский рэпер Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев), проживающий в Испании и Словакии. Он отреагировал на сообщение ФСБ о причастности к предотвращенному теракту в Подмосковье, сопроводив его коротким комментарием: «Шо, [на фиг]?»

Кто такой Киевстонер, как причастен к теракту в Подмосковье

Киевстонер отрицает свою причастность к организации атаки БПЛА на подмосковное предприятие. По словам музыканта, он не понимает, «чем удостоился такого внимания».

«У меня вопрос: зачем? Я понимаю, если бы я был тип активный, а я сбитый летчик. [Зачем] столько бабок [вливать], чтобы обозначить меня вот так? Я не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая беспонтовая инвестиция. Я чилю, братан, я в „Доту“ [играю]. Какая организация чего-либо?» — заявил он.

Кроме того, ФСБ указывает, что Васильев причастен к распространению кокаина. Киевстонер отверг и это: «Какое распространение кокаина? [Зачем] вы мне барыгу клепите? Мне это неприемлемо. Вы шо, гоните?»

Васильев родился 31 декабря 1991 года в Киеве. В 2016–2017 годах был частью популярного проекта «Грибы», отвечал за юмористические скетчи в клипах и работу с публикой на концертах.

После ухода из «Грибов» выпустил альбомы и синглы (например, «Хайпоголик», Banger), экспериментировал с разными стилями, участвовал в совместных треках с другими артистами.

Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев) Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В качестве блогера Васильев начинал с коротких юмористических роликов в стиле Vine, вел YouTube‑канал под псевдонимом Бюджетный Гай Ричи и сам играл все роли в абсурдных бытовых скетчах. Кроме того, Васильев сыграл одну из ролей в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

Киевстонер также вел совместное шоу GazLive на YouTube с рэпером Бастой (Василий Вакуленко). Позже они запустили проект «Вопрос ребром», где звездные гости приходили в ресторан «Frank by Баста» и отвечали на вопросы от обычных людей. Васильев в интервью отмечал, что Баста остается его близким другом — в частности, Вакуленко одним из первых связался с ним после начала СВО.

Также Киевстонер дружит с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), они стали близки во время совместных съемок в разных YouTube-проектах. Киевстонер рассказывал, что после начала СВО ему позвонили Галкин и Алла Пугачева и предложили свою помощь. Позже, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке, уже сам Васильев связался с Галкиным (он тогда жил в Израиле) и тоже предложил поддержку.

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