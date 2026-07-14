Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 12:42

Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер

Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев) Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев) Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

ФСБ предотвратила теракт Украины в жилом секторе в Подмосковье, к нему причастен украинский рэпер и блогер Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев), сообщили в Центре общественных связей ведомства. Что об этом известно, какое отношение Киевстонер имеет к подготовке теракта, чем известен Васильев, как он связан с Бастой?

Что известно о подготовке теракта в Подмосковье 14 июля, при чем здесь Киевстонер

Федеральная служба безопасности предотвратила массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья. Атаку готовила Служба безопасности Украины.

«Предотвращен террористический акт <...> в отношении стратегического предприятия <...> с использованием БПЛА, доставленных на территорию России контрабандным путем», — сообщили в ЦОС.

Украинская спецслужба планировала дистанционно запустить из ангара рядом с предприятием 35 FPV-дронов с системами управления канадского производства. БПЛА спрятали в партии испанской керамической плитки, следовавшей по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область.

Фото: Global Look Press

В ФСБ уточнили, что при подготовке теракта СБУ привлекала к выполнению отдельных заданий подростков 13–16 лет — их использовали в том числе для активации незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии предназначались для управления беспилотниками.

Исполнителя сорванной атаки задержали, он дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились беспилотники, был убит ответным огнем при задержании, он оказал вооруженное сопротивление, отметили в ФСБ.

Установлено, что к подготовке теракта причастен украинский рэпер Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев), проживающий в Испании и Словакии. Он отреагировал на сообщение ФСБ о причастности к предотвращенному теракту в Подмосковье, сопроводив его коротким комментарием: «Шо, [на фиг]?»

Кто такой Киевстонер, как причастен к теракту в Подмосковье

Киевстонер отрицает свою причастность к организации атаки БПЛА на подмосковное предприятие. По словам музыканта, он не понимает, «чем удостоился такого внимания».

«У меня вопрос: зачем? Я понимаю, если бы я был тип активный, а я сбитый летчик. [Зачем] столько бабок [вливать], чтобы обозначить меня вот так? Я не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая беспонтовая инвестиция. Я чилю, братан, я в „Доту“ [играю]. Какая организация чего-либо?» — заявил он.

Кроме того, ФСБ указывает, что Васильев причастен к распространению кокаина. Киевстонер отверг и это: «Какое распространение кокаина? [Зачем] вы мне барыгу клепите? Мне это неприемлемо. Вы шо, гоните?»

Васильев родился 31 декабря 1991 года в Киеве. В 2016–2017 годах был частью популярного проекта «Грибы», отвечал за юмористические скетчи в клипах и работу с публикой на концертах.

После ухода из «Грибов» выпустил альбомы и синглы (например, «Хайпоголик», Banger), экспериментировал с разными стилями, участвовал в совместных треках с другими артистами.

Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев) Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев) Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В качестве блогера Васильев начинал с коротких юмористических роликов в стиле Vine, вел YouTube‑канал под псевдонимом Бюджетный Гай Ричи и сам играл все роли в абсурдных бытовых скетчах. Кроме того, Васильев сыграл одну из ролей в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

Киевстонер также вел совместное шоу GazLive на YouTube с рэпером Бастой (Василий Вакуленко). Позже они запустили проект «Вопрос ребром», где звездные гости приходили в ресторан «Frank by Баста» и отвечали на вопросы от обычных людей. Васильев в интервью отмечал, что Баста остается его близким другом — в частности, Вакуленко одним из первых связался с ним после начала СВО.

Также Киевстонер дружит с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), они стали близки во время совместных съемок в разных YouTube-проектах. Киевстонер рассказывал, что после начала СВО ему позвонили Галкин и Алла Пугачева и предложили свою помощь. Позже, когда обострился конфликт на Ближнем Востоке, уже сам Васильев связался с Галкиным (он тогда жил в Израиле) и тоже предложил поддержку.

Читайте также:

Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье: детали, Киевстонер

Ракеты кошмарят Киев, все в дыму, скорые повсюду: удары по Украине 14 июля

Атака ВСУ на Краснодарский край 14 июля: Анапа, Афипский НПЗ, жертвы

Россия
новости
Украина
Баста
теракт
Подмосковье
ФСБ
Михаил Родионов
М. Родионов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров ответил на заявления о «похороненных» договоренностях по Аляске
«Слава богу»: Овечкин о допуске спортсменов из РФ к международным стартам
Сюрпризы, тайфун, сильнейшие дожди? Погода в Москве и Петербурге 15 июля
Путин пошутил о замерзших в Якутии жуликах
Путин раскрыл стоимость строительства моста через Лену
В Госдуме призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
«Цифры поражают»: аналитик раскрыл масштабы системных пыток в рядах ВСУ
В подмосковных Мытищах локализовали крупный пожар в частном секторе
Панарин объяснил новый формат хоккейного «Матча года»
На Урале семья из трех человек задохнулась в погребе
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
«Должно и будет»: Путин раскрыл будущее процентной ставки в России
Петербуржцев начнут заранее предупреждать об отключении теплоснабжения
В Луганске спасатели попали под повторную атаку дрона ВСУ
Панарин раскрыл, почему занимается благотворительностью
«Это уже даже не пиратство»: Лавров объяснил логику Киева
Путин рассказал, кого стоит поддержать на выборах
Россия запросила у Молдавии информацию о дроне с взрывчаткой
Стало известно, кто встал во главе Музея Москвы
Спасатели из Кузбасса распилили машину с застрявшим внутри ребенком
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.