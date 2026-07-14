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14 июля 2026 в 10:57

Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье: детали, Киевстонер

Украинский рэпер Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев) Украинский рэпер Киевстонер (настоящее имя — Альберт Васильев) Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Федеральная служба безопасности предотвратила теракт Украины в жилом секторе в Подмосковье, сообщили в ЦОС ФСБ. Какие детали известны, какая атака готовилась, при чем здесь украинский рэпер Киевстонер?

Как Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье

Сотрудники ФСБ предотвратили массированную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в жилом секторе Московской области, атаку готовила СБУ.

«Предотвращен террористический акт <...> в отношении стратегического предприятия <...> с использованием БПЛА, доставленных на территорию России контрабандным путем», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Из ангара рядом с предприятием планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов с системами управления канадского производства. Беспилотники спрятали в партии испанской керамической плитки, доставленной по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область.

В российских спецслужбах уточнили, что при подготовке теракта СБУ привлекала к выполнению отдельных поручений подростков 13–16 лет. В частности, их использовали для активации незаконно приобретенных сим-карт, которые впоследствии предназначались для управления беспилотниками.

При чем здесь украинский рэпер Киевстонер, что он сказал

ФСБ установила, что к организации теракта причастен украинский рэпер Киевстонер (настоящее имя — Васильев Альберт), проживающий в Испании и Словакии. Исполнителя сорванной атаки задержали, он дает признательные показания, говорится в сообщении. Арендатор склада, где хранились беспилотники, был убит ответным огнем при задержании, он оказал вооруженное сопротивление, сообщили в ФСБ.

Киевстонер отреагировал на сообщения ФСБ о причастности к предотвращенному теракту в Подмосковье. В соцсетях Васильев опубликовал видео с публикациями российских СМИ и сопроводил его коротким комментарием «шо, [нафиг]?»

Какие еще теракты ФСБ предотвратила в этом месяце

Ранее в июле ФСБ сообщила о предотвращении серии диверсионно-террористических актов, в частности, направленные против военнослужащих Минобороны, объектов военной инфраструктуры и одного из ведущих предприятий ВПК. Для подготовки атак планировалось использовать в том числе беспилотники.

Один из терактов, сообщили спецслужбы, готовился против высокопоставленного военнослужащего Минобороны, в качестве подозреваемой задержали гражданку России 2001 года рождения. Женщина признала вину и сотрудничает со следствием.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Следствие также намерено предъявить обвинение в госизмене, санкция по этой статье предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд отправил подозреваемую под стражу.

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