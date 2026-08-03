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03 августа 2026 в 15:45

Возросло число пострадавших при атаке на склад во Владимирской области

Авдеев: при атаке на склад во Владимирской области пострадали четыре человека

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Число пострадавших в результате атаки на склад во Владимирской области увеличилось до четырех человек, написал в МАКСе губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, мужчина поступил в больницу с повреждением в области головы, но отказался от госпитализации.

Четвертый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказался. По оценкам медиков, его состояние опасений не вызывает, — заявил губернатор.

Ранее на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание в результате атаки беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, людей эвакуировали. В компании отметили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Позже появилась информация, что на складе Wildberries во Владимирской области удалось сохранить часть товаров после пожара. В компании добавили, что позже оценят масштабы ущерба.

Также сообщалось, что пожар, вызванный атакой атакой БПЛА на складской комплекс в Собинском округе, локализовали. Площадь возгорания составила 100 тыс. квадратных метров.

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Владимирская область
Wildberries
Александр Авдеев
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