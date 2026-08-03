Пожар на складе во Владимирской области после атаки ВСУ локализовали

Пожар на складе во Владимирской области после атаки ВСУ локализовали

Пожар на складе в Собинском округе Владимирской области, возникший после атаки беспилотников ВСУ, локализован на площади 100 тыс. квадратных метров, сообщил в МАКСе губернатор региона Александр Авдеев. Он отметил, что для тушения привлечены 203 пожарных, 67 единиц техники и вертолет МИ-8 МЧС России.

Пожар, вызванный атакой БПЛА на складской комплекс в Собинском округе, локализован на площади 100 тыс. кв. м, — написал он.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на логистический центр Wildberries во Владимирской области. Дело завели по статье о террористическом акте. По данным следствия, ночью 3 августа украинские БПЛА нанесли удары по складскому комплексу. В результате атаки вспыхнул пожар.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке украинской армии на складской комплекс выросло до трех человек. Как уточнил Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ отметили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Находившиеся внутри люди были эвакуированы.