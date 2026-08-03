«Людоловы» похитили еще одного священника УПЦ Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Житомирской области

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Коростень Житомирской области похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отца Сергея Бовсуновского, сообщает Telegram-канал «Первого казацкого». По информации канала, инцидент произошел на блокпосту, где военнослужащие ТЦК задержали клирика Овручской епархии.

ТЦК похитили священника УПЦ вблизи Коростеня. Сегодня на блокпосту работники ТЦК похитили священнослужителя Овручской епархии УПЦ отца Сергея Бовсуновского, — говорится в сообщении.

Ранее в Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования избили местного жителя. Инцидент произошел во время попытки силой доставить мужчину в служебный транспорт. Несколько человек скрутили прохожего и попытались загрузить его в микроавтобус.

Кроме того, на западе Украины водитель грузового автомобиля совершил наезд на служебную машину ТЦК, после чего применил слезоточивый газ в отношении военнослужащих. Опубликованные кадры запечатлели момент удара фуры по блокировавшему путь автомобилю ТЦК, а также попытку представителя военкомата извлечь шофера из кабины.