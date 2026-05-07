07 мая 2026 в 13:45

Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны

SHOT: упавшие в Латвии украинские дроны запустили из Житомирской области

Украинские беспилотные летательные аппараты, упавшие на территории Латвии, были запущены из Житомирской области, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные данные. По его информации, дроны двигались по той же траектории, что и во время мартовских атак на Ленинградскую область.

Согласно предварительным данным, украинские беспилотники модели FP-1 должны были атаковать именно Ленинградскую область. В ходе полета они пересекли воздушное пространство Польши и Литвы, а затем один из них рухнул на территории Латвии — на нефтебазе в городе Резекне, расположенном в 50 километрах от границы с РФ.

В результате падения дрона оказались повреждены четыре пустых резервуара. Точное количество беспилотников, упавших в Латвии, в настоящий момент устанавливается.

В эти дни в республике проходят военные учения «Хрустальная стрела — 2026», в которых задействованы 4700 военнослужащих. В рамках маневров отдельно отрабатываются вопросы взаимодействия и интеграции систем беспилотников.

Ранее сообщалось, что дроны типа FP-1, используемые ВСУ, атаковали пассажирский поезд и нефтеперерабатывающий завод в Латвии. Прилеты зафиксированы в Латгалии и Резекне. Глава вооруженных сил страны Марис Тутинс подтвердил, что БПЛА могли залететь на территорию страны с украинской стороны.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
