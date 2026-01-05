Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 23:34

Признанный годным к службе украинец внезапно умер у ТЦК

ТЦК на Украине сообщил о смерти мужчины после прохождения врачебной комиссии

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Житомирской области мужчина, только что признанный военно-врачебной комиссией годным к военной службе, умер у входа в здание территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине). Трагедия произошла после вручения ему повестки, сообщила пресс-служба регионального ТЦК.

Мужчину задержали во время проверки документов и доставили в военкомат в поселке Пулины. Там он прошел медкомиссию (ВВК), которая вынесла вердикт о его годности.

На следующий день, ожидая распределения, мужчина почувствовал недомогание, у него началось носовое кровотечение. Вызванная скорая помощь была им отклонена.

После этого военкомат вручил мужчине повестку на 5 января, однако, как только он вышел из здания ТЦК, ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал, — указано в сообщении.

Прибывшие медики констатировали смерть. Руководство территориального центра комплектования заявило о назначении служебной проверки по факту произошедшего инцидента.

Ранее житель Одесской области выпрыгнул из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении. В какой-то момент он разбил окно и выпрыгнул из него, но в итоге получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

ТЦК
Житомирская область
украинцы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над несколькими регионами России отразили масштабную атаку БПЛА
«Батюшку не переделать»: дрон ВСУ ранил уважаемого курянами протоиерея
Два человека погибли в Белгородской области на фоне ударов ВСУ
Экс-глава Генштаба Франции оценил шансы Украины на победу
Признанный годным к службе украинец внезапно умер у ТЦК
Первое слушание по делу Мадуро: что известно, что он сказал в свою защиту
Российскую спецоперацию назвали серьезным испытанием для Евросоюза
Стало известно, кого Мадуро нанял в качестве своего адвоката
В ООН не ответили на каверзный вопрос о Мадуро
Госдеп США жестко обозначил свои границы влияния
Трое мужчин получили травмы в ДТП на трассе в Ивановской области
«Я делаю это с болью»: в Венесуэле вновь появился президент
ПВО сбила прорывавшийся к Москве дрон ВСУ
Полиция Венесуэлы решила наказать всех причастных к атаке США
Очередной погибший обнаружен во флоридском Диснейленде
«Идентифицированы»: раскрыты подробности о трагедии в Швейцарии
На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб
Два крупных аэропорта Московского региона закрыли небо
Суд Нью-Йорка прислушался к просьбе Мадуро на заседании
Стало известно, кто заменит Долину на московском концерте в марте
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.