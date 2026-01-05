Признанный годным к службе украинец внезапно умер у ТЦК ТЦК на Украине сообщил о смерти мужчины после прохождения врачебной комиссии

В Житомирской области мужчина, только что признанный военно-врачебной комиссией годным к военной службе, умер у входа в здание территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине). Трагедия произошла после вручения ему повестки, сообщила пресс-служба регионального ТЦК.

Мужчину задержали во время проверки документов и доставили в военкомат в поселке Пулины. Там он прошел медкомиссию (ВВК), которая вынесла вердикт о его годности.

На следующий день, ожидая распределения, мужчина почувствовал недомогание, у него началось носовое кровотечение. Вызванная скорая помощь была им отклонена.

После этого военкомат вручил мужчине повестку на 5 января, однако, как только он вышел из здания ТЦК, ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал, — указано в сообщении.

Прибывшие медики констатировали смерть. Руководство территориального центра комплектования заявило о назначении служебной проверки по факту произошедшего инцидента.

Ранее житель Одесской области выпрыгнул из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении. В какой-то момент он разбил окно и выпрыгнул из него, но в итоге получил тяжелые травмы и был госпитализирован.