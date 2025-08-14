ВС РФ поразили сразу четыре украинских завода по производству «Сапсанов»

Запасной пункт задействованного в производстве ракет «Сапсан» Павлоградского химического завода (ПХЗ) в Житомирской области поражен в ходе совместной операции Минобороны и Федеральной службы безопасности России, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Также поражены четыре предприятия по производству дальнобойных ракет «Сапсан».

По мере продвижения российских войск в сторону Днепропетровской области Минобороны Украины отдало приказ об эвакуации производства и складов ПХЗ на запасной объект в селе Вакуленчук Житомирской области, — отметили в ФСБ.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Также была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ. В оборонном ведомстве отметили, что в июле российские военные нанесли удары по конструкторским бюро на Украине, а также заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены комплексы ПВО западного производства.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе боевых действий вытеснили украинские войска с позиций в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.