В Британии назвали четыре способа присоединения Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп может добиться присоединения Гренландии четырьмя способами, заявили аналитики британской газеты The Times. По их словам, первый способ заключается в вооруженном вторжении американских солдат на остров.

Вторым возможным вариантом является принуждение. Например, хозяин белого дома может предложить Дании выкупить у нее Гренландию, пообещав при этом значительные инвестиции в экономику острова для местного населения. В качестве третьего сценария эксперты указали заключение Договора о свободной ассоциации.

Четвертым вариантом аналитики назвали сохранение статуса Гренландии как территории Дании, но с одновременным увеличением военного присутствия США. Этот сценарий может сопровождаться заключением коммерческих соглашений с американскими компаниями и назначением чиновников из США на должности советников в местном правительстве.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил американских законодателей, что администрация Трампа рассматривает покупку Гренландии как приоритет, а не военное вторжение. По словам политика, звучащие из Белого дома угрозы не означают неизбежной силовой операции.

До этого стало известно, что Дания усилит военное присутствие в Гренландии. Как заявил глава Министерства обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, параллельно с этим будет активизировано участие в учениях Североатлантического альянса. Он напомнил, что Дания, включая Гренландию, является членом НАТО.