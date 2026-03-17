17 марта 2026 в 11:04

Американист оценил вероятность скорого нападения США на Кубу

Американист Блохин: Трамп не планирует захватывать Кубу военным путем

Куба Куба Фото: K. Thomas/blickwinkel/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, на данный момент приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.

Мне кажется, что Куба не так интересна Трампу, как, например, другие цели. Та же Гренландия, мне кажется, для него более лакомый кусок. Действия в Венесуэле более оправданы, это сокровищница углеводородов. Операция в Иране — усиление Израиля, плюс попытка ослабления Китая и Тегерана. Куба же бледновата. Я думаю, что слова президента США о желании захватить остров сейчас — это момент информационно-психологического давления. Сейчас главными инструментами против кубинцев будут блокада, санкции, попытка раскачать изнутри. Но до чего-то масштабного, как в отношении Ирана, я думаю, дело не дойдет, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что кубинский режим остается враждебным для Штатов, однако с ним можно наладить сосуществование. По мнению политолога, нынешняя Куба уже не та, что была при Фиделе Кастро, когда ее буквально «напичкали» советским вооружением. Таким образом, предположил Блохин, США могут решиться на боевые действия только в случае появления на острове российской или китайской военной инфраструктуры.

Если выбирать, что является более лакомым куском, я думаю, это Гренландия — с ней и разобраться проще будет. На Кубе генетическая ненависть к США. Там есть, конечно, настроенные против правительства, но их не так много. А Гренландия — целый континент, ресурсная база. В любом случае слова Трампа имеют вес, это не просто пугалка. Вероятно, он думал, что только одними этими словами заставит сейчас кубинцев снова понервничать, — добавил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что ему, вероятно, выпадет честь «взять Кубу». По словам президента США, ему не столь важно, освободит ли он остров или возьмет его силой, главное — получить возможность распоряжаться им по своему усмотрению.

США
Куба
Дональд Трамп
Гренландия
Иран
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
В ГД предложили законодательно запретить артистам-иноагентам выступать в РФ
Украине представили финальные условия для вступления в Евросоюз
Путин раскрыл, от чего во многом зависит технологическое лидерство России
«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

