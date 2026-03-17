Американист оценил вероятность скорого нападения США на Кубу

Президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, на данный момент приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.

Мне кажется, что Куба не так интересна Трампу, как, например, другие цели. Та же Гренландия, мне кажется, для него более лакомый кусок. Действия в Венесуэле более оправданы, это сокровищница углеводородов. Операция в Иране — усиление Израиля, плюс попытка ослабления Китая и Тегерана. Куба же бледновата. Я думаю, что слова президента США о желании захватить остров сейчас — это момент информационно-психологического давления. Сейчас главными инструментами против кубинцев будут блокада, санкции, попытка раскачать изнутри. Но до чего-то масштабного, как в отношении Ирана, я думаю, дело не дойдет, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что кубинский режим остается враждебным для Штатов, однако с ним можно наладить сосуществование. По мнению политолога, нынешняя Куба уже не та, что была при Фиделе Кастро, когда ее буквально «напичкали» советским вооружением. Таким образом, предположил Блохин, США могут решиться на боевые действия только в случае появления на острове российской или китайской военной инфраструктуры.

Если выбирать, что является более лакомым куском, я думаю, это Гренландия — с ней и разобраться проще будет. На Кубе генетическая ненависть к США. Там есть, конечно, настроенные против правительства, но их не так много. А Гренландия — целый континент, ресурсная база. В любом случае слова Трампа имеют вес, это не просто пугалка. Вероятно, он думал, что только одними этими словами заставит сейчас кубинцев снова понервничать, — добавил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что ему, вероятно, выпадет честь «взять Кубу». По словам президента США, ему не столь важно, освободит ли он остров или возьмет его силой, главное — получить возможность распоряжаться им по своему усмотрению.