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08 июня 2026 в 11:26

Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине

Медведчук: украинский конфликт поставил Европу на колени перед США

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
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Конфликт на Украине и разжигание войны между Россией и ЕС выгоден США, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте общественной силы. По его словам, Европа уже стоит на коленях перед Вашингтоном.

Украинский конфликт уже поставил Европу на колени перед США, а дальнейшая война приведет к полной ее колонизации. Швеция и Финляндия уже потеряли нейтральный статус, европейский кусок, который должен достаться Вашингтону, растет. Штаты нацелились на значительно больший приз, чем Гренландия: им нужна вся Европа, и они к этому идут, — указал Медведчук.

Политик обратил внимание на регулярные заявления европейских политиков о неизбежности войны с Россией. Он подчеркнул, что Европу подталкивают к конфликту с РФ по сценарию украинского кризиса — эта тенденция прослеживалась с самого начала противостояния.

Ранее Медведчук написал, что президент Украины Владимир Зеленский перестал быть удобным политиком. В Киеве состоялось срочное закрытое совещание с участием глав СБУ и украинского МИД, где обсуждали интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в котором она назвала президента Украины главным препятствием для мира.

Украина
США
Европа
Виктор Медведчук
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