Эксперт рассказал, что будет дальше с дронами ВСУ Эксперт Селезнев: эффективность украинских дронов в дальнейшем будет падать

Массовые налеты украинских дронов проваливаются из-за принятых российских мер и в дальнейшем их эффективность будет только падать, заявил ИС «Вести» военный обозреватель, автор Telegram-канала «Конкретно» Денис Селезнев. По словам собеседника, армия России уничтожает дроны ВСУ еще на подлете за счет огневых мобильных групп, оснащенных современной техникой.

Все попытки Украины засыпать Россию дронами упираются как раз в то, что огромное количество этих дронов все равно сбивается, несмотря на то что в производстве участвует уже чуть ли не половина стран Европы. Первая часть этих самолетодронов гибнет, даже не взлетев, — объяснил Селезнев.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могли применить дроны FP-1 для атаки на Екатеринбург. По его словам, этот вид беспилотника мог быть выбран с учетом дальности его полета. По его мнению, в атаке могли быть задействованы спящие ячейки ВСУ, прячущиеся на территории России.