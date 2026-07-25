Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 15:02

Эксперт рассказал, что будет дальше с дронами ВСУ

Эксперт Селезнев: эффективность украинских дронов в дальнейшем будет падать

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовые налеты украинских дронов проваливаются из-за принятых российских мер и в дальнейшем их эффективность будет только падать, заявил ИС «Вести» военный обозреватель, автор Telegram-канала «Конкретно» Денис Селезнев. По словам собеседника, армия России уничтожает дроны ВСУ еще на подлете за счет огневых мобильных групп, оснащенных современной техникой.

Все попытки Украины засыпать Россию дронами упираются как раз в то, что огромное количество этих дронов все равно сбивается, несмотря на то что в производстве участвует уже чуть ли не половина стран Европы. Первая часть этих самолетодронов гибнет, даже не взлетев, — объяснил Селезнев.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могли применить дроны FP-1 для атаки на Екатеринбург. По его словам, этот вид беспилотника мог быть выбран с учетом дальности его полета. По его мнению, в атаке могли быть задействованы спящие ячейки ВСУ, прячущиеся на территории России.

Россия
Украина
дроны
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отказ от алкоголя, новая девушка, извинения: как живет певец Григорий Лепс
Власти раскрыли печальные последствия страшного налета ВСУ
Путин сообщил, что отец Токаева лечился в Омске в 1945 году
ВСУ ликвидировали важного для ВСУ майора-планировщика
В Госдуме призвали к жесткому ответу за атаку ВСУ на Запорожье
Новак рассказал, как долго Россия будет с бензином «Евро-3»
В Ленинградской области мужчина жестоко расправился с сожительницей
Новак раскрыл, где в России обстановка с горючим наиболее сложная
Стало известно, кто стал первым в практике Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Песков обвинил Украину в разнузданном поведении по отношению к США
Депутат Европарламента оценил вклад России в мировую культуру
Песков раскрыл возможную тему на переговорах Путина и Токаева
Хуситы заявили об атаках на объекты нефтяного гиганта в Саудовской Аравии
Дожди, облачность и тепло до +24: погода в Москве на следующей неделе
Новак сообщил о стабилизации ситуации с топливом в России
Раскрыто состояние здоровья девочки после удара ВСУ в Кирилловке
Песков раскрыл условие США для восстановления отношений с Россией
Эксперт рассказал, что будет дальше с дронами ВСУ
Орбан приехал в Румынию и заговорил на русском
Песков назвал одного из главных партнеров России среди стран СНГ
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.