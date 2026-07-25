Названы дроны, с помощью которых ВСУ пытались атаковать Екатеринбург Полковник Матвийчук: ВСУ могли применить дроны FP-1 для атаки на Екатеринбург

Вооруженные силы Украины могли применить дроны FP-1 для атаки Екатеринбурга, предположил в беседе с NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, этот вид беспилотника мог быть выбран с учетом дальности его полета.

Полагаю, что для удара по Екатеринбургу могли быть использованы дроны FP-1. Их дальность достигает около трех тыс. километров, — заявил Матвийчук.

Полковник допустил диверсионный след в ударе по Екатеринбургу. По его мнению, в атаке могли быть задействованы спящие ячейки ВСУ, прячущиеся на территории России.

Предполагаю, что удар по Екатеринбургу мог быть нанесен с территории России. Это могли сделать террористические, диверсионные группы, которые здесь расположены внутри страны и тщательно замаскированы, — резюмировал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по легкой атлетике был приостановлен в Екатеринбурге. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тренеров и судей попросили укрыться в здании.

До этого губернатор Денис Паслер заявил, что в Екатеринбурге загорелась стоянка из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника. По его словам, возгорание уже локализовано, угрозы распространения огня нет.