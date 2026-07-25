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25 июля 2026 в 10:46

Чемпионат России по легкой атлетике приостановлен из-за угрозы БПЛА

Спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге Спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге Фото: Илья Хамов/РИА Новости
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Чемпионат России по легкой атлетике приостановлен в Екатеринбурге, сообщает корреспондент NEWS.ru. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тренеров и судей попросили укрыться в здании.

Губернатор региона Денис Паслер в мессенджере МАКС сообщил, что в регионе введен режим беспилотной опасности. Граждан попросили отойти от окон и спуститься в укрытия.

Ранее сообщалось о пожаре рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге. Очевидцы рассказали о густом черном дыме, поднимающемся со стороны складов маркетплейса, который был виден из разных районов города. На объекте провели эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности.

Также губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на стоянке. Пожар был локализован, угрозы его распространения нет. Пострадавших в результате инцидента нет, объекты инфраструктуры и экономики не повреждены.

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