Чемпионат России по легкой атлетике приостановлен из-за угрозы БПЛА

Спортсмены на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге

Чемпионат России по легкой атлетике приостановлен в Екатеринбурге, сообщает корреспондент NEWS.ru. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тренеров и судей попросили укрыться в здании.

Губернатор региона Денис Паслер в мессенджере МАКС сообщил, что в регионе введен режим беспилотной опасности. Граждан попросили отойти от окон и спуститься в укрытия.

Ранее сообщалось о пожаре рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге. Очевидцы рассказали о густом черном дыме, поднимающемся со стороны складов маркетплейса, который был виден из разных районов города. На объекте провели эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности.

Также губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на стоянке. Пожар был локализован, угрозы его распространения нет. Пострадавших в результате инцидента нет, объекты инфраструктуры и экономики не повреждены.