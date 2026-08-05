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05 августа 2026 в 10:00

Легкоатлетка Тангара раскрыла отличия между чемпионатом России и NCAA

Легкоатлетка Тангара назвала чемпионат России важным стартом сезона

Эмилия Тангара Эмилия Тангара Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Чемпионат России по легкой атлетике ощущается как важный старт сезона, заявила NEWS.ru чемпионка России 2026 года в беге на дистанцию 400 метров с барьерами Эмилия Тангара. По ее мнению, в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) спортсмены соревнуются не смотря ни на что.

В Америке старты проводятся классно, соперники часто меняются, никого не успеваешь запомнить, кто как бежит. То есть просто реально соревнуешься, не смотря ни на кого. Здесь для меня основное волнение и задача были защитить свой титул чемпионки России. Ощущения немного странные: не главный старт сезона, посреди лета. Необычно. Обычно самые важные в конце, поэтому и не ощущается, как чемпионат, но как определенно важный старт, — сказала Тангара.

Ранее чемпионка России — 2026 в беге на 1500 и 5000 м Светлана Аплачкина заявила, что международная изоляция сильно сказывается на психологии российских легкоатлетов, потому что спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. Она также рассказала о желании как можно скорее выступить на мировой арене. По словам Аплачкиной, особенно тяжело было в этом сезоне.

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