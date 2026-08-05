Россия сделала Бразилии морское предложение

Россия приглашает Бразилию к взаимодействию в сфере морской логистики, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе переговоров с помощником бразильского лидера Селсу Аморимом. Он также отметил перспективность совместных проектов в этой области, передает РИА Новости.

Приглашаем Бразилию к сотрудничеству в области морской логистики, — сказал Патрушев.

Он также указал на непростую ситуацию в Мировом океане, который вновь становится полем геополитического противоборства. Рассматривая взаимодействие России и Бразилии в области морской логистики, передовых морских технологий и иных направлениях, Патрушев подчеркнул необходимость не забывать о политическом диалоге по вопросам сохранения стратегической стабильности на морских просторах.

Ранее Патрушев на переговорах в Бразилиа заявил, что Москве и Бразилиа необходимо разработать и реализовать совместную программу полярных исследований, объединив усилия научных учреждений обеих стран. Российская сторона выразила готовность передать бразильским партнерам накопленный опыт в проектировании и создании судов ледового класса.