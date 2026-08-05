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05 августа 2026 в 10:07

В России ужесточат надзор за деятельностью по взысканию долгов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правительство России расширило основания для отнесения кредитных и микрофинансовых организаций к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности, передает ТАСС. Теперь причиной для такой классификации станет повторное несоблюдение требований по предоставлению данных о взыскании просрочек в ФССП России.

До этого обязанность соблюдать соответствующие правила лежала исключительно на профессиональных коллекторских организациях. Начиная с 1 сентября 2026 года ее также должны будут выполнять кредитные и микрофинансовые организации.

Деятельность по взысканию просроченной задолженности — и коллекторов, и банков, и МФО — контролируют по ряду критериев: например, смотрят, как часто организации нарушают права граждан, соблюдают ли установленные лимиты на взаимодействие с должниками, а также оценивают их финансовую устойчивость. Если организации присвоят высокую категорию риска, ее будут чаще проверять, могут применить жесткие санкции, а при серьезных или повторяющихся нарушениях — исключить из официальных реестров.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой о полной ликвидации микрофинансовых организаций, которые выдают кредиты, игнорируя установленный самозапрет граждан. Он отметил, что подобные структуры по своей сути являются криминальными.

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