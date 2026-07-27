Финэксперт ответил, в каком случае не стоит брать кредит в МФО Финэксперт Хохлов посоветовал не брать кредит в МФО при отказе от базовых нужд

Исполнительный директор «Альфа-Деньги» Георгий Хохлов посоветовал не брать кредит в микрофинансовой организации, если это вынудит отказаться от базовых потребностей. По его словам, сказанным NEWS.ru, дополнительная финансовая нагрузка может лишь усугубить проблемы.

Обращение в МФО может быть удобным решением, когда требуется некая сумма на конкретную цель, а получить средства важно быстро и без лишней бюрократии. В таких ситуациях заем помогает оперативно решить вопрос, выступая своеобразным финансовым мостом до момента планового поступления денег. Другое дело — когда на ежемесячные платежи уходит большая часть дохода. В такой ситуации новая нагрузка не решит проблему, а лишь усугубит ее. Простая проверка: «Смогу ли я вернуть эти деньги в срок, не отказываясь от базовых потребностей?» Если ответ вызывает сомнения, лучше пересмотреть сумму или отложить решение, — посоветовал Хохлов.

Он подчеркнул, что перед оформлением кредита необходимо тщательно проанализировать финансовую ситуацию. По словам эксперта, важно учитывать не только ежемесячный доход, но и текущие обязательства, такие как аренда жилья, коммунальные платежи и расходы на питание. Специалист добавил, что более точный анализ основывается не на проценте дохода, а на сумме обязательных расходов.

Исходя из минимального бюджета, можно понять, какая часть дохода реально свободна для новой нагрузки. Ориентир для оценки платежеспособности используют и сами кредиторы. Например, для одобрения суммы в 100 тыс. рублей на полгода клиенту обычно требуется подтвержденный доход от 45 тыс. рублей в месяц, хотя итоговое решение всегда индивидуально и учитывает уровень имеющейся нагрузки, — заключил Хохлов.

Ранее в МВД России заявили, что если мошенники оформили микрозаем на гражданина, несмотря на действующий самозапрет на кредиты, договор можно аннулировать. Для этого гражданин может обратиться в микрофинансовую организацию или в бюро кредитных историй с соответствующим заявлением.