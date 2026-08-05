Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 5 августа 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 5 августа: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Дергачей, Цуповки, Карасевки, Избицкого, Соснового Бора, Приколотного, Купино, Люботино, села Хатнее и Богодухова. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На фоне массовых потерь среди националистов командир полка Настенко запустил в украинских СМИ информационную кампанию о своих „успешных действиях“ на Запорожском направлении, откуда его подразделение перебросили в район Казачьей Лопани исключительно из-за конфликта с бывшим главкомом Сырским», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на шести участках до 700 метров.

«Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района. Штурмовые подразделения ГВ „Север“ выбили националистов из села Бакшеевка Волчанского района и освободили населенный пункт. Противник перебросил несколько групп испаноязычных наемников в Приколотное. По скоплению живой силы отработала наша авиация. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино). „Северянам“ удалось эвакуировать пять мирных жителей, остававшихся в полузаброшенных строениях и ждавших наших военнослужащих», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Дневник десантника» рассказал, что на Харьковском направлении продолжается активность боевых действий.

«ВС РФ в ходе наступления продвигаются вперед и вытесняют подразделения противника от линии государственной границы. ВКС РФ способствуют продвижению войск, нанося удары по вражеским опорникам и местам скопления противника, уничтожая и технику, и личный состав врага. В районе населенного пункта Белый Колодезь наши подразделения сломили оборону ВСУ и зашли в населенный пункт. Идет зачистка села от оставшихся подразделений врага. После тяжелых боев под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Бакшеевка. На окраинах населенного пункта Шевченково идут бои за опорники. На рубеже населенных пунктов Приколотное и Ольховатка продолжается обработка ВСУ. В районе села Приколотного наша авиация уничтожает технику врага вместе с живой силой. Подразделения ВС РФ, наступая от населенного пункта Ивашкино, взяли под свой контроль населенный пункт Устиновка; также продвижение идет и в сторону населенного пункта Хатнее», — добавил автор канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка Харьковской области. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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