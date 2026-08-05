«Я отличница случайно»: легкоатлетка Тангара о недопуске РФ и учебе в США

25 июля легкоатлетка Эмилия Тангара стала четырехкратной чемпионкой России по легкой атлетике на дистанции 400 метров с барьерами. Турнир прошел в Екатеринбурге. В интервью NEWS.ru она рассказала о выступлениях в американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и учебе в США, а также раскрыла свое отношение к международной изоляции и гиду Европейского вещательного союза против сексуализации женщин в спорте.

— Поздравляю с победой. Как каникулы в России?

— Сумбурно, суматошно, лето летит беспощадно быстро. Пока ничего не замечаю вокруг, кроме тренировок, решения некоторых вопросов.

— Как воспринимается чемпионат России после NCAA?

— В Америке старты проводятся супер, соперники часто меняются, никого не успеваешь запомнить, кто как бежит. То есть просто реально соревнуешься, не смотря ни на кого. Здесь для меня задача была защитить свой титул чемпионки России. Ощущения немного странные: не главный старт сезона, посреди лета. Необычно. Самые важные — в конце, поэтому и не ощущается как чемпионат, но как определенно важный старт.

— Сезон еще не заканчивается? Как удается поддерживать форму и не умереть от такого количества стартов?

— На самом деле не заканчивается. Когда я сюда вернулась, я как будто перезагрузилась. Там я Эмили-студентка, которая ездит по студенческим стартам, а здесь — Эмили-профессионалка, которая защищает свой титул и свои секунды. Реально разделила это все в своей голове. От стартов не устала, но напряжение все равно накапливается. Поэтому «крыша» иногда «течет».

Эмилия Тангара Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Какую дистанцию будете бегать зимой?

— Мне хочется снова побегать 60 метров с барьерами. Считаю это хорошей подготовкой для себя к летней дистанции. И в целом она мне нравится. Почему не гладкие 60? Технически нравится обрабатывать барьеры, потом эта техника переносится и на дистанцию длиннее. Еще думаю рискнуть и попробовать побегать на другую ногу, чтобы отработать слабую.

— Как учеба?

— Да нормально, я отличница. Причем случайно. Думала, что меня вообще не аттестуют, если что-то не доделаю. Оказывается, там нужны были какие-то проценты, главное — сделать задание. А я все сделала!

— Как на вас влияет отстранение России от международных стартов?

— Оно как раз таки и подтолкнуло искать и использовать те варианты, которые доступны. Этим вариантом оказалась NCAA, где я могу соревноваться на довольно высоком уровне с девчонками со всего мира.

— Если бы не легкая атлетика, чем бы вы занимались?

— Честно говоря, я тоже задавалась этим вопросом. Из спорта как будто бы ничем. Я уже заняла легкую атлетику. Если не спорт? Сложно себя идентифицировать после 20 лет в нем. Мне нравится общение, публика. Наверное, углубилась бы в театральную сферу.

Эмилия Тангара Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Есть ли у вас какие-то приметы или ритуалы перед стартом?

— Сейчас нет, стараюсь на этом не зацикливаться. Раньше, возможно, были какие-то суеверия, но их важно отгонять. Потому что, если что-то пойдет не так, не хочется, чтобы это отражалось на моем самочувствии и настроении уже в беге.

— Европейский вещательный союз (EBU) запретил показывать в трансляциях легкой атлетики крупные планы груди и ягодиц девушек, чтобы избежать сексуализации этого вида спорта. Как вы относитесь к этому? И были ли у вас в карьере какие-то неприятные случаи, связанные с этим?

— Честно, никак. На нас это не распространяется. Сколько идут трансляции — я с этим не сталкивалась, поэтому мне сложно судить. Считаю, что отчасти это правильный гайд, но, возможно, будет слишком обрубать. Где-то можно будет притянуть за уши, будут какие-то спорные ситуации. Как вектор — правильный, по реализации — посмотрим.

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