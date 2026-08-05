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05 августа 2026 в 09:00

«Я отличница»: легкоатлетка Тангара рассказала об учебе в США

Легкоатлетка Тангара рассказала, что хорошо учится в американском колледже

Эмилия Тангара Эмилия Тангара Фото: Илья Хамов/РИА Новости
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Чемпионка России 2026 года в беге на дистанцию 400 метров с барьерами Эмилия Тангара рассказала NEWS.ru, что учится в Университете Западного Техаса на отлично. Она отметила, что боялась быть неаттестованной. Но, по словам спортсменки, она успела выполнить все нужные задания.

Да нормально, я отличница. Причем случайно. Думала, что у меня вообще будет неаттестация, если что-то не доделаю. Оказывается, там нужны были какие-то проценты, главное — сделать задание. А я все делала, — сказала Тангара.

Ранее серебряный призер чемпионата России 2026 года в прыжках в высоту Мария Кочанова заявила, что выступает не для того, чтобы демонстрировать свою фигуру, а чтобы показывать результат. Так она отреагировала на появление гида против сексуализации женщин, разработанного Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом.

До этого чемпионка России в секторе по прыжкам в высоту Наталья Андрюхина заявила, что наконец-то смогла реализовать свой потенциал. Спортсменка призналась, что абсолютно счастлива. Она отметила хорошую организацию соревнований в Екатеринбурге. Единственным минусом, по словам Андрюхиной, стала жаркая погода в районе плюс 30 градусов.

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